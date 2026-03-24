元俳優の前山剛久が3月23日、Instagramを更新。ストーリーズのある“内容”が波紋を呼んでいる。「この日、前山さんは自らのバストショットにサインを書き添えた写真を投稿し、《ブロマイド販売してます》と告知しました。記されているリンクアドレスをクリックすると、『直筆サイン・名前入りメッセージ付きオリジナルブロマイド真叶ver.』と記載された商品ページに飛び、価格は1枚3500円。数量を選択してカートに入れられる