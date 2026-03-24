2026年シーズンは、セ・パともに3月27日に開幕する。全12球団は開幕に向けて最終調整に入っているが、2025年の日本一、ソフトバンクに心配な問題が起きている。いまやローテーションの柱の地位を確立したリバン・モイネロ投手が、いまだ来日を果たせずにいるのだ。「モイネロは2017年に育成選手としてソフトバンクと契約し、最初は中継ぎ投手としてスタートしました。150km/hを軽く超える速球と、落差が60cm以上といわれる“魔球