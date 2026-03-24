Image:ankerjapan.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、3月26日（木）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。本日2026年3月24日は、2月18日に発売開始し、着脱式のデュアルスピーカーで自由な位置に設置できるAnker（アンカー）の新作ホームプロジェクター「Soundco