カーリング女子の世界選手権（カナダ・カルガリー）は２２日に幕を閉じたが、日本勢にとっては世界のレベルを痛感した１年となった。先月のミラノ・コルティナ五輪は日本代表としてフォルティウスが出場。ロコ・ソラーレ（ＬＳ）が平昌五輪で銅メダル、北京五輪で銀メダルを獲得しており、日本勢として３大会連続メダルが期待された。しかし、１次リーグで２勝７敗と大苦戦。決勝トーナメントにコマを進めることはできなかった