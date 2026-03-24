第６回ＷＢＣ決勝でベネズエラに２―３で敗れた米国代表主将アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）への?暴挙?が物議を醸している。ジャッジは大会後、フロリダ州タンパのジョージ・スタインブレナー・フィールドで行われている春季キャンプに合流した。だが休む間もなく出場した２０日（２１日）のオリオールズ戦で凡退したジャッジにヤンキースファンから容赦ない大ブーイングが送られた。これにＥＳＰＮラジオでＭ