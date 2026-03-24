歌手でタレント・あのが17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。スベッたときの心境を語った。あの○トラブルが発生しても「乗り越えられる」この日の放送には、レインボー・ジャンボたかお、紅しょうが・熊元プロレスがゲスト出演。ジャンボに、「スベるっていう感覚ある?」と聞かれたあのは、「僕は芸人さんじゃないから。面白くしてくれるから、あんまない」と