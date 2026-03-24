季節の変わり目、大人コーデの羽織アイテムとして活躍する「ジャケット」。きれいめにもカジュアルにも使いやすい頼れるアイテムを、トレンド感あふれる着こなしにアップデートするには？ 組み合わせに悩んだら、おしゃれなスタッフコーデを参考にしてみて。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の40代スタッフ@mi_ku_902.ahさんによる、大人カジュアルなジャケットコーデをご紹介します。 ス