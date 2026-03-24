お家の中で起こりうる『猫の落下事故』 1.窓やベランダからの落下 室内飼いの猫でも、窓やベランダから落下する事故は意外と多いものです。 高い場所に強い動物というイメージがあるため、「猫は落ちても平気」と思われがちですが、実際には骨折や内臓損傷など大きなケガにつながるケースも少なくありません。 猫は動くものに強く反応する習性があります。窓の外を飛ぶ鳥や虫を見つけた瞬間、夢中になって