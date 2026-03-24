不妊治療を経て妊娠、退職を報告した親友同僚の態度が急変。祝福の裏で距離を感じ、『嫌われた？』と不安が募る日々。迎えた退職日に手渡された一通の手紙に、胸が揺さぶられることに──。今回は筆者の知人から聞いた切なくも温かなエピソードをご紹介します。 妊娠を同僚へ報告 これは、5年間に及ぶ不妊治療の末、ようやく命を授かったときのお話です。 そのときは会社員でもう10年ほど働いており、それなりにキャリ