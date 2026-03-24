フリーの石野智子アナウンサーが24日までに、自身のインスタグラムを更新。22日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】幼稚園の頃からクリクリお目々は変わりませんね 「誕生日でした！メッセージを送ってくれてみた皆様ありがとうございます！」と投稿。「前の誕生日から今回の誕生日までの間は、立場や状況が変わり、前に進む過程で人に助けてもらうこともとても多かった分大事にしたいこと