常にトレンドを生み出しているコンビニ。中でもファンの多い「コンビニスイーツ」を発売日に即行でレビュー！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】今回は本日3月24日より販売スタートした、ローソンの新作スイーツを実食。正直な感想をお届けします。ローソンウチカフェ×人気スイーツ専門店のコラボ新作！ローソンにて3月10日から3週連続で登場している、スイーツ好き・いちご好きから人気を集めるいちごスイーツ専門店「ICH