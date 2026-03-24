馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はタマモストロングが勝った２０００年のマーチＳを取り上げる。それまで芝で８戦１勝、６連敗中だった馬が、ダート投入後は無傷７連勝で重賞制覇。眠っていた高い能力を花開かせた。これほどの才能がなぜ隠れていたのか…。タマモストロングの砂での走りはそれほど強かった。デビューから芝で８戦１勝。６連敗中だったが、砂に矛先を変えた途端に７連勝。同