タレントの藤本美貴（41）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「学校でハブられる」という悩みに、自論を交えてアドバイスを送った。【動画】「嫌な奴は必ずどこにでもいる」ミキティー流の教育方針＆アドバイス動画では、ファンから、中学1年生の娘が「ダメなものはダメ」とはっきり言える正義感の強い性格が災いしてか、「二学期に入った頃から同じグループの子たちから外されるようになりました」「娘にエールを