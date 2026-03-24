フリーアナウンサーで気象予報士の塩見泰子さんが3月23日、自身のインスタグラムを更新。京都大学大学院の博士課程を修了し、博士号を授与されたことを報告しました。 【写真を見る】【 気象予報士・塩見泰子 】京都大学大学院で博士号取得を報告「『自分が楽しいと感じるからこそ挑戦したい』という気持ちを大切に、一つひとつ積み重ねてきました」母から受け継いだ着物で授与式へ塩見さんは「本日(2026年3月23日)、博