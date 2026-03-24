［ケアラーの風景］ささえるあなたへ写真家の山本美里さん（４６）は、昨年１６歳で亡くなった次男の瑞樹さんに付き添う自身の姿を約８年にわたり撮り続けた。自分の人生を選べず、周りから「見えない存在」として扱われる、もやもやした気持ちを記録したという。「ケアラーは『透明人間』ではない。もっと自由でいい」と話す。２００８年、第３子となる瑞樹を出産しました。生まれつき重い障害があり、間もなく人工呼吸器やた