お笑いコンビ「セルライトスパ」の大須賀健剛（41）が23日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）にVTR出演。芸人になるきっかけとなった出来事を語った。結成18年目となる今春から東京進出する同コンビ。芸人になるきっかけについて、大須賀は「地球一周の船旅っていうのをした」と回想。当時、実家に貼ってあったピースボートのポスターを目にしたという。そして船での長時間の移動中、とある部屋で大