新潟県警は24日、70代女性から現金をだまし取ろうとした疑いでマレーシア国籍の40代の男を逮捕しました。特殊詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、マレーシア国籍で自称・電化製品販売員の男（44）です。警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀の上、3月上旬頃にNTT職員や警察官、検察官になりすまして新潟市中央区に住む70代女性へ電話をかけ、“女性の口座に入っている現金の紙幣番号を調べる必要がある”など