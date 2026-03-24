シンガーソングライターのかわにしなつきが、サーキットライブ『ZERO NEN CIRCUIT 2026』『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』に出演。大阪、高松でのオフショット動画を自身のInstagramにて公開した。 （関連：【画像】かわにしなつき、大阪・高松グルメを満喫） かわにしなつきは、3月20日に大阪・心斎橋の7会場で行われた『ZERO NEN CIRCUIT 2026』、3月21日に高松市瓦町周辺を舞台に開催された『SANUKI ROC