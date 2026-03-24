ついに自動改札化 47都道府県で最後JR四国は2026年3月24日、徳島駅に自動改札機を導入すると発表しました。【ついに！】これが「自動改札化された徳島駅」のイメージです（画像で見る）徳島駅は現在、「有人改札だけ」の駅で、交通系ICカードなどが使えません。2025年3月に鳥取駅へ自動改札機が導入されて以降、47都道府県の代表駅で唯一の自動改札がない駅となっていました。自動改札が導入されるのは4通路ぶん（入場専用1