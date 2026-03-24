吉井氏は世界一に輝いた23年のWBCで投手コーチを務めた（C）産経新聞社第6回WBCで指揮を執った井端弘和監督の退任が決定的となる中、早くも次期監督候補が注目されている。近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの次期監督に独自の考察を加えている。【写真】種市篤暉が投稿した侍98年会「豪華メンバー」をチェック今大会は6回目にして初めて4強に進めず。各国もメジャー