開幕前のラスト登板で再生を欠いた佐々木(C)Getty Images開幕に向けて不安が募る内容でオープン戦が終わった。現地時間3月23日に行われた本拠地でのエンゼルス戦に佐々木朗希が先発登板。計2回（66球）を投げ、被安打0だったが、合計で8四死球と安定感を欠いた。【動画】奪三振力は圧巻今春に磨きがかかる佐々木の魔球をチェック立ち上がりから“荒れ模様”だった。初回、先頭打者のザック・ネトに3球連続ボールの後に死球を