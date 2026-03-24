万博記念公園（大阪・吹田市）は２４日、今月２８日から４月８日まで「万博記念公園チューリップフェスタ」を開催すると発表した。同公演の指定管理者「万博記念公園マネジメント・パートナーズ」は「春の到来を告げる約７万本のチューリップ。今年は３１品種が色とりどりに花園一面に咲き誇ります。チューリップの他にも、菜の花やネモフィラ、ムスカリにヤグルマギクなど、春爛漫の風景をお楽しみください。チューリップ・