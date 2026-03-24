「空飛ぶクルマ」を開発する株式会社ＳｋｙＤｒｉｖｅはこのほど、空飛ぶクルマ「ＳＫＹＤＲＩＶＥ（ＳｋｙＤｒｉｖｅ式ＳＤ―０５型）」の型式証明活動において、国土交通省航空局と全般計画書についての合意に至ったと発表した。同社によれば、全般計画書とは、型式証明取得に向けた航空局と同社の連携体制やプロセスなどを含む、適合性証明活動の全体構想を指す。同社は「機体全体として安全が成立していることをどう証明し