近畿日本鉄道（近鉄）はこのほど、大阪阿部野橋駅で「飛鳥・藤原」をテーマにした装飾を実施すると発表した。世界遺産登録を目指す奈良県「飛鳥・藤原」エリアの魅力を発信するため、同エリアをイメージした装飾「ナゾだらけの飛鳥・藤原」を２８日から行うもの。初日は同駅西改札口外で、世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会（奈良県、橿原市、桜井市、明日香村）と連携したＰＲイベントとして、スタッフが古代衣装を身にま