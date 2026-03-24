近畿日本鉄道（近鉄）とリンクティビティ株式会社は２４日、インバウンド客向けに特急券付きデジタルきっぷ発売サービスを開始したと発表した。従来は駅窓口で並んで購入するか、企画乗車券（乗車券）と特急券を別々のサイトで購入する必要があり、インバウンド客にとってスムーズなチケット入手が困難だった。同社は「これまでインバウンドのお客さまには、英語版の『チケットレス特急券発売サービス』で特急券を購入いただ