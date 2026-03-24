大阪市は２４日までに、市の中心部に出没している若い雄のシカを念頭に、同市ウェブサイトに「シカを見かけたときは」と題したお知らせを以下の通りに掲載した。【シカを見かけたときは】次のことに気をつけて、落ち着いて行動してください。・近寄らないでください。・興奮させないために、目を合わせたり、追いかけたり、物を投げつけたりしないでください。・大声を出したり、騒いだりしないでください。・シカに食べ物を見せ