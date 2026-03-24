岸田文雄元首相（68）が23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。高市早苗首相（65）について語った。岸田氏は「私が内閣を率いていた時に、政調会長、総務相、経済財政担当相もやってもらった。岸田内閣の一員だったから大変お世話になった」とコメント。「本当に真面目な人で。自分でなんでもグリップしないと納得がいかない。本当にまっすぐな人」と評した。高市首相は阪神タイガース、岸田氏