2月の東京23区の中古マンションの平均価格が、2カ月連続で1億2000万円を上回りました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、2月に販売された東京23区の中古マンションの70平方メートルあたりの平均価格は、2025年の同じ月と比べて35.2％上昇し、1億2349万円となりました。1億2000万円を上回るのは、2カ月連続です。都心6区の平均価格は24.2％上昇して1億8761万円となったほか、首都圏の平均価格も6924万円と、7000万円に迫