近畿日本鉄道（近鉄）はこのほど、４月２５、２６日に三重・四日市市の塩浜検修車庫で「きんてつ鉄道まつり２０２６ｉｎ塩浜」を開催すると発表した。今年１月に運行を開始した「１Ａ系」の車両展示をはじめ、安全運行を支える日常検査が体験できる電車の検査体験、その他鉄道関連グッズの販売や体験・見学イベントなどの企画で、同社は「お子さまから大人まで幅広い世代にお楽しみいただける内容となっています」として