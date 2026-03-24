4月14日からフジテレビ系で放送開始するドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜夜9時〜放送）が、放送開始前からネット上で批判を集める事態となっている。【写真】「刑事課のバディが禁断の結婚」主演のふたり「ルールを破るための隠れ蓑だと言われている気が」の声も同作は、秋元康が企画・原案を手掛けるコメディ要素を交えた考察ミステリー。佐藤二朗と橋本愛がW主演を務め、沼袋警察署の刑事である二人が、夫婦であることを隠