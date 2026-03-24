退任セレモニーで撮影に応じる日本女子プロゴルフ協会の樋口久子顧問。左は小林浩美会長＝24日、東京都内日本女子プロゴルフ協会は24日、東京都内で社員総会を開いて2025年度の決算を承認し、小林浩美会長は記者会見で黒字が過去最高の約6億円になったと明らかにした。インターネット配信事業の好調やスポンサー料の増額などが理由という。また、同日付で樋口久子顧問（80）が定年のため退任した。1977年の全米女子プロ選手権