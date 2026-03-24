北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）、ベラルーシのルカシェンコ大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ベラルーシ大統領府は24日、ルカシェンコ大統領が25〜26日に北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党総書記と会談すると発表した。ルカシェンコ氏が訪朝するのは初めてとみられる。北朝鮮は近年、緊密な関係を築いているロシアの同盟国であるベラルーシとも関係強化を図っている。金氏は昨年9月に北京で開