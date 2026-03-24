女優の白石まるみ（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。45歳での花嫁姿を披露し、“幸せな再婚”記念日を報告した。「本日結婚記念日」と記し、「私が倖せな再婚をしてから、今日で18年が経ちました」と報告。「ダーリン！今までありがとう。そして、これからもよろしくね」と夫に感謝した。「写真は45歳の時の花嫁の写真です」とつづり、45歳の時のウェディング姿を披露。「出逢いで人は変わります。運命も変わります