◆センバツ第６日▽２回戦滋賀学園４―５八戸学院光星（２４日・甲子園）八戸学院光星（青森）が終盤に１点を勝ち越し、準優勝した１２年春以来となる８強入りをつかんだ。４―４の同点で迎えた８回。先頭の７番・佐々木龍馬（３年）の痛烈な三塁線への当たりが相手の悪送球を呼び込み、無死二塁の好機を作った。その後１死一、二塁となり、１番・菅沼晴斗（２年）が左前へ決勝打を運んだ。投手陣は先発の岩崎賢成（２年