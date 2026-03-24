イランに警告していた発電所の攻撃を5日間延期したトランプ大統領ですが、その理由に挙げたのが戦争終結に向けたイランとの協議です。どんな協議が行われたのか。そして戦争は終結に向かうのか。国際取材部の佐々木亮デスクと見ていきます。まず、トランプ大統領はSNSでイランとの間でこの2日間協議が行われたことを明らかにし、“非常に良好で生産的な協議を行った”と強調しました。さらに、「イランは本気。解決を望んでいる」