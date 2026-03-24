【モデルプレス＝2026/03/24】元HKT48で女優の田中美久が3月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】24歳元HKT「消化に良さそう」具沢山のヘルシーご褒美ご飯◆田中美久、手作りご褒美ご飯公開田中は「ほうれん草のおひたしと豚汁と明太パスタ」「消化と健康を考えた自分へのご褒美ご飯」とつづり、鰹節が乗ったおひたし、野菜がごろりと入った豚汁、明太パスタの写真を公開。「豚汁は豚肉買