韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「반딧불이（パンディップリ）」の意味は？「반딧불이（パンディップリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、光ったり消えたりします！「반딧불이（パンディップリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく