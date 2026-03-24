24日午後、東根市で山火事が発生し、現在も延焼中です。消防のほか宮城県の防災ヘリなどが消火活動に当たっています。けが人の情報はないということです。※午後５時現在24日午後1時半過ぎ、東根市東根甲の山中で、「煙と炎を確認した」と付近で農作業中の60代男性から119番通報がありました。消防などが地上から消火活動に当たっているほか、宮城県と岩手県の防災ヘリが上空から消火活動にあたっています。消防によりますと、少な