◇第98回選抜高校野球大会2回戦滋賀学園４―５八戸学院光星（2026年3月24日甲子園）滋賀学園は2016年センバツ以来のベスト8進出はならなかっ取られたら取り返す。粘り強く戦った。先発の奥間賢は146球の熱投。1イニングに複数点を与えない粘りの投球で味方の援護を呼び込んだ。流れを失ったのは8回1死一、二塁の場面。奥間の138球目を左前に勝ち越し適時打にされた。この1点が重かった。9回も反撃を試みたが、届