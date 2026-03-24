元宝塚雪組娘役で、俳優の彩月つくしさんが自身のSNSを更新。大学を卒業したことを報告しました。 【写真を見る】【 元宝塚娘役・彩月つくし 】 「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」2児の母・高卒認定を取得し24歳で入学彩月さんは、紋付き袴姿で卒業証書を手にした画像を添えて「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を8年半かけて、卒業しました」と報告。「宝塚の舞台に憧れ、15歳で