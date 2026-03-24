春休みシーズンを迎えたアメリカの空港では、職員不足で長蛇の列ができる異常事態に。なぜこのような事態になっているのでしょうか。アメリカ南部・アトランタの空港で、建物の外まで続く長い列。搭乗前の保安検査にかかる時間は「最低でも4時間」。フロリダ州からの旅行客「信じられません。こんな空港は見たことがありません」検査に4時間もかかるのは職員の人手不足が原因です。一体なぜかというと。今年1月、中西部・ミネソタ