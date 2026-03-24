◇第98回選抜高校野球大会2回戦八戸学院光星５―４滋賀学園（2026年3月24日甲子園）八戸学院光星が準優勝した2014年センバツ以来12年ぶりの準々決勝進出を決めた。1点失えば1点取り返す。息の抜けないシーソーゲームが繰り広げられた。6回にはこの試合初めて1点を勝ち越されたが、すぐに菅沼の左犠飛で追いついた。4―4で迎えた8回は1死一、二塁で6回に同点犠飛を放った菅沼が、相手先発・奥間の138球目を左前に弾