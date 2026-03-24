記者会見する石油化学工業協会の工藤幸四郎会長＝24日午前、東京都中央区石油化学工業協会の工藤幸四郎会長（旭化成社長）は24日の記者会見で、中東情勢の悪化を背景に、石油化学製品の原料である中東産ナフサの調達に「支障が生じている」と述べた。化学メーカー各社は米国や中南米、アジアでの代替調達を急いでいるが「価格は極めて高いレベルだ」と説明した。化学メーカーはナフサを調達し、プラスチックや合成繊維などの原