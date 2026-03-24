中国電力が山口県上関町で計画している使用済みの核燃料中間貯蔵施設を巡り、同町に隣接する同県柳井市議会は24日の本会議で、計画反対決議を求めた請願を継続審査とした。施設について村岡嗣政知事は周辺自治体の理解が重要と指摘。昨年12月の市議選で当選した議員による初の定例会となり、請願の取り扱いが注目されていた。請願が付託された厚生常任委員会は継続審査としていた。24日の本会議で、継続審査に反対する市議は「