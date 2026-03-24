選抜高校野球６日目の２４日、第３試合に登場した八戸学院光星（青森）のアルプス席では、野球部マネジャーの滝沢美由梨さん（１６）と上山彩可さん（１６）がメガホンを手に「かっ飛ばせ」などと選手たちにエールを送った。２人とも野球経験者。滝沢さんは中学１年で野球肘になり、野球ができなくなった。上山さんは小学生の時、甲子園で最後まで諦めずに笑顔でプレーをする同校の選手たちをテレビで見て憧れたといい、それぞ