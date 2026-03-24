神戸は24日、神戸市中央区で「ヴィッセルオーラルケアクリニック」開院の内覧会を行った。アップル歯科グループとSCOグループとの協働で、口腔（こうくう）環境のケアを促進する。院内には神戸のユニホームやエンブレムなどをあしらった特別仕様で、ファンがクラブを身近に感じながら継続的に歯の健康を守れる「地域密着型の新しいコミュニティ拠点」を目指す。アンバサダーとなったGK前川黛也は「歯医者さんは“怖い”イメー