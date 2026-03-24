フィギュアスケートの坂本花織選手が、自身が出場したオリンピック3大会を振り返りました。オリンピック公式Instagramは23日動画を投稿。演技の映像とともに、坂本選手のインタビューを公開しました。初出場の平昌五輪については「楽しかったが、初めてすぎてめっちゃストレスだった」と意外なコメント。胃腸炎で救急車で搬送されたことを明かし、「1番の自分の中での大見出しみたいな感じだった」と苦笑いを浮かべました。北京五