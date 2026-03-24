2026年3月27日(金)にいよいよ公開がスタートする「きかんしゃトーマス」の新作劇場作品『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』。ゲスト声優のイモトアヤコさんによるアフレコシーンと、主題歌「みんなでひとつになる！」を歌った俳優の木村佳乃さんとの2ショットトーク映像がYouTubeの「きかんしゃトーマスチャンネル」にて公開中だ。【写真】「きかんしゃトーマス」新作映画のアフレコに挑むイモト