中国のロボットメーカーである宇樹科技（ユニツリー）は3月20日、上海証券取引所の科創板（ハイテク企業向け市場）への新規株式公開（IPO）申請が受理されたことが分かりました。同社は今回の上場で42億200万元（約970億円）の資金調達を目指しています。同社は四足歩行ロボット（Go、A、Bシリーズ）と人型ロボット（H、G、Rシリーズ）を中心に事業を展開しています。さらに、巧緻ハンドや協働ロボットアーム、レーザーレーダーな