渋滞対策の切り札「時間帯別料金」が延長決定2026年3月19日に国土交通省と千葉県、NEXCO東日本は、東京湾アクアラインで実施している「ETC時間帯別料金」の社会実験を、2026年度も継続することを発表しました。交通量が集中する土日・祝日の特定の時間帯に通行料金を変動させるこの試みは、開始以来、渋滞緩和に一定の成果を上げていることが最新のデータから明らかになっています。【画像】【画像】東京湾アクアラインのETC時